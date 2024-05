Sanremo: anche quest'anno parte la promozione della città in Europa, investimento da 80mila euro

Costerà 80mila euro la campagna pubblicitaria approvata dall’amministrazione comunale di Sanremo, di concerto con il Tavolo del Turismo, per la stagione estiva.

Si tratta di una campagna video advertising e display per l’estate 2024, che andrà in tutta Europa, della durata di circa un mese. La campagna è iniziata a metà del mese in corso ed è rivolta, in particolare come nel 2023, al nostro paese ed a: Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Svizzera, Irlanda, Svezia e Norvegia. Quest’anno sono stati aggiunti: Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia.

La spesa della campagna sarà supportata economicamente dall’introito della tassa di soggiorno e vedrà ulteriori promozioni del territorio nel corso dell’anno, per un totale di 190mila euro. La pubblicità fatta lo scorso anno aveva prodotto un ottimo indotto turistico, con gli albergatori che hanno evidenziato l’arrivo di molti villeggianti provenienti dai paesi dove è stata promulgata la promozione.