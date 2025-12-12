Sanremo, al Forte Santa Tecla il concerto 'Note di Inclusione' per la Giornata del Cieco

Nell'ambito della mostra sensoriale 'Visione oltre la luce 2.0', in corso all'interno del Forte Santa Tecla di Sanremo, come collaterale, domani sabato 13 dicembre, alle ore 17.30, si terrà il concerto 'Note di Inclusione', un evento speciale dedicato all’inclusione e alla cultura, proposto dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Ets-Aps sezione territoriale di Imperia in occasione della celebrazione di Santa Lucia (protettrice della vista) e della Giornata Nazionale del Cieco. Il presidente Fabrizio D’Alessandro ha rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare a quello che si preannuncia come un appuntamento di grande intensità.

Protagonista sarà il pianista non vedente Achille La Barbera di Taggia, capace di emozionare con un’esecuzione intensa e coinvolgente. Insieme a lui si esibiranno il Maestro Renzo De Franceschi, fagotto, e il Maestro Vittorio De Franceschi, clarinetto. Achille La Barbera, musicista di grande talento, ha iniziato il suo percorso artistico a soli 4 anni, formandosi con prestigiosi insegnanti e sviluppando una doppia anima musicale: quella classica e quella jazzistica, coltivata con passione presso il Conservatorio F. Ghedini di Cuneo, dove ha conseguito il diploma di primo livello con il massimo dei voti e prosegue gli studi di secondo livello.

'Note di Inclusione' sarà un’occasione preziosa per promuovere la consapevolezza sui diritti e sulle sfide delle persone non vedenti e ipovedenti e per celebrare l’importanza dell’accessibilità alla cultura; condividere un momento di riflessione e comunità attraverso il potere della musica e dell’arte.

Sarà un pomeriggio di emozione, consapevolezza e condivisione. Inoltre domani sarà possibile visitare la mostra 'Visione oltre la luce 2.0' dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso sarà possibile fino a mezz’ora prima della chiusura, compatibilmente con l’eventuale coda. Un invito a vivere insieme un’esperienza che unisce arte, musica e condivisione. La musica come linguaggio universale e ponte tra le persone.