Bordighera celebra Libereso Guglielmi con una mostra

Domani, sabato 13 dicembre, alle ore 17 presso l’Unione Culturale Democratica in via al Mercato 8, si terrà l’inaugurazione della mostra di disegni dedicata a Libereso Guglielmi, in occasione del centenario della sua nascita nella città delle palme.

Libereso Guglielmi, celebre giardiniere e botanico, amico e collaboratore di Italo Calvino, è ricordato non solo per la sua straordinaria conoscenza delle piante e della natura, ma anche per la sua sensibilità artistica. La mostra intende rendere omaggio a questa figura poliedrica, presentando una selezione di disegni che testimoniano il suo sguardo curioso e poetico sul mondo naturale.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Culturale Democratica, si inserisce nel calendario di eventi commemorativi dedicati a Guglielmi e rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire il suo talento creativo, capace di unire arte e natura in un dialogo armonioso.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 fino al 20 dicembre, offrendo ai cittadini e ai visitatori la possibilità di immergersi nell’universo immaginifico di Libereso e di celebrare insieme il centenario della sua nascita.