Weekend di musica a Sanremo e, domani pomeriggio, la posa della targa del vincitore dell'ultimo Festival

Come anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale sarà un weekend interamente dedicato alla musica, quello che sta per iniziare a Sanremo. Al termine di una settimana che ha visto il Palafiori diventare il centro attrattivo con le audizioni e oggi le finali di ‘Area Sanremo’, stasera è prevista la premiazione e domani, alle 12.30, la presentazione di ‘Sarà Sanremo’, la kermesse dedicata ai giovani che andrà in onda domenica sera, in diretta dal Casinò, su Rai 1.

Ma, oltre ai partecipanti alla serata di domenica di domani in tarda mattinata e la serata con i ‘Big’ che arriveranno al Casinò, domani pomeriggio è prevista un’altra cerimonia. Si tratta della posa della ‘piastrella’ con il vincitore dell’ultimo Festival, che verrà sistemata in via Matteotti, a prosecuzione della ‘walk of fame’ intrapresa alcuni anni fa.

Alla cerimonia di domani pomeriggio, per la quale deve ancora essere deciso l’orario, saranno presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni e Carlo Conti, presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Un altro momento conviviale che, ne siamo certi, attirerà molti tra residenti e turisti, in particolare per la presenza di Conti che, domenica sera, presenterà ‘Sarà Sanremo’.