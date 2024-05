Sanremo: il consiglio comunale approva le nuove tariffe Tari al ribasso, gettito da 18 milioni di euro

Dopo la discussione in prima commissione, anche il consiglio comunale di Sanremo, nella sua ultima seduta sotto l’amministrazione Biancheri, ha dato l’ok alle nuove tariffe Tari e al relativo regolamento.

L’imposta produrrà un, mentre il 40% del costo di raccolta sarà finanziato tramite la Tassa di Soggiorno. Inoltre il Comune ha confermato idi fondi in favore della famiglie in difficoltà, somma che sarà assegnata con un bando dei Servizi Sociali di palazzo Bellevue. Sono previste anche altre agevolazioni che, però, come ha annunciato in consiglio il sindaco Alberto Biancheri, saranno lasciate alla discrezione dell’amministrazione che si insedierà dopo le elezioni dei prossimi 8 e 9 giugno.

Ecco, quindi, le nuove tariffe Tari elaborate dal Comune di Sanremo prevedono: (tra parentesi la differenza con le tariffe 2023): 1 occupante 2,85 €/mq (-0,9%); 2 occupanti 4,40 €/mq (-0,8%); 3 occupanti 4,92 €/mq (-0,7%); 4 occupanti 5,33 €/mq (-0,7%); 5 occupanti 5,74 €/mq (-0,7%).

Dai banchi delle opposizioni critiche da parte di Andrea Artioli per il calcolo delle tariffe specie in relazione delle seconde case e per il sistema di raccolta cittadino in particolare per i turisti che scelgono gli appartamenti in affitto breve e da parte di Luca Lombardi in merito allo ‘sconto’, ritenuto minimo rispetto agli aumenti degli anni precedenti.