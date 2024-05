Sanremo, successo per "Vela&Sapori”: i ringraziamenti della Confcommercio

Si è chiuso con un grande successo a Sanremo l’evento “Grandi regate internazionali – Ior&Rorc Class Meeting e Vela&Sapori”, che ha visto la Confcommercio protagonista attraverso stand di molte aziende e cooking show di rinomati chef del territorio.

Il villaggio di Vela&Sapori, visitato da un numerosissimo pubblico, è stato anche punto di riferimento per la seconda edizione della Giornata della Ristorazione per la Cultura della Ospitalità Italiana, l’appuntamento promosso da FIPE-Confcommercio, la Federazione dei Pubblici Esercizi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Grandi regate internazionali – Ior&Rorc Class Meeting e Vela&Sapori, ospitati nel Porto vecchio di Sanremo dal 17 al 19 maggio, sono stati un grande evento che ha saputo coniugare il mare, lo sport della vela, i prodotti del territorio, ristoratori, chef e attività commerciali. Riteniamo che il grande successo della manifestazione sia dovuto, oltre alla magistrale organizzazione da parte dello Yacht Club di Sanremo, anche alla presenza di un mix indovinato di persone e prodotti che rappresentano la vera anima di questo territorio. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno avuto parte attiva nell’organizzazione, a cominciare dal Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e dal Presidente dello Yacht Club di Sanremo Beppe Zaoli. Sentito il ringraziamento anche per tutti i nostri associati presenti alla manifestazione, che hanno rappresentato una grande attrattività e hanno contribuito con la loro presenza e i loro prodotti di qualità alla piena riuscita dell'evento. Riteniamo che la Confcommercio, ancora una volta, abbia saputo dimostrare come, facendo squadra e lavorando con una visione a 360 gradi, si possa mantenere alto il valore turistico della città di Sanremo, che nulla ha da invidiare a prestigiosi competitor”.

Non avremmo potuto trovare un modo migliore per celebrare la Giornata della Ristorazione, aggiunge Enrico Calvi, Presidente Provinciale della Fipe Confcommercio: anche nel nostro territorio. Abbiamo gettato basi importanti per il futuro, a cominciare già dal prossimo anno, in quanto crediamo che questo sia un format vincente, per legare insieme tutte le eccellenze del Ponente ligure, in una vetrina anche turistica di grande rilievo e prestigio”.

Questi i ristoranti, i piattie gli chef intervenuti per il cooking show organizzato per festeggiare la Giornata della Ristorazione, organizzata da FIPE/Confcommercio il 18 maggio:

- Ristorante Marixx- chef Riccardo Marcenaro - Tortelli di mare;

- Ristorante U Titti - chef Riccardo Farnese - Sardenaira scomposta;

- Ristorante Osteria del Marinaio - chef Umberto Brancaccio - Paccheri cacio e pepe con tartare di gambero rosso;

- Ristorante I Birichini- chef Nicola Alberti - Risotto agli agrumi con gamberi viola e cioccolato fondente.

VILLAGGIO VELE & SAPORI

Gli stand della Confcommercio

1. Cantine SanSteva

2. Barbarasa Gin

3. Torrefazione Brasiliana

4. My dream

5. Ranise agroalimentari

6. Sanremo Fiorita

7. AG Sanremo Piante

8. Panificio Giuliani

9. La Colombiera

10. OmasSeifen

11. Quiksilver

12. FIPE Confcommercio - GIORNATA DELLA RISTORAZIONE