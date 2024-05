Vallecrosia, nuovi semafori a led intelligenti: saranno attivi dal 1° maggio

Saranno attivati domani due due nuovi semafori intelligenti led. Il primo è situato all’incrocio tra la via Aurelia e via Giovanni XXIII e l’altro, come richiesto dai cittadini, all’incrocio tra la via Romana e via Conca Verde. Gli interventi fanno parte di un progetto pluriennale più ampio “Vallecrosia sicura”, che ha la finalità di aumentare la tutela degli utenti della strada ed il contenimento delle cattive abitudini sul rispetto delle norme di comportamento dei conducenti. Inoltre, tutti i punti luce semafori sono stati aggiornati con luci a LED, che comportano un risparmio energetico, volto alla tutela dell’ambiente ed al contenimento dei costi di esercizio. Il programma di sicurezza stradale, prevede, oltre all’installazione dei semafori, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali luminosi con punti luce a LED, per aumentare la sicurezza dei pedoni. Si deve sottolineare che il numero di contravvenzioni è diminuito del 50% dall’introduzione del primo sistema di rilevazione automatica, dato che denota un maggior rispetto delle regole da parte dei cittadini e maggior tutela dei pedoni. Si è registrata, inoltre, l’assenza di incidenti gravi tra veicoli. Un ulteriore passo in avanti per una Vallecrosia sempre più sicura, inclusiva e sostenibile.