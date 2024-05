Turismo, Ventimiglia avrà un nuovo infopoint: verrà allestito in stazione (Foto)

Nella stazione ferroviaria di Ventimiglia verrà allestito un nuovo infopoint turistico. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

A breve dovrebbero iniziare i lavori. "Grazie ad un accordo con RFI, previo parere della Soprintendenza, a breve procederemo con i lavori per l’allestimento di un nuovo punto di informazione turistica, che andrà a sommarsi a quello in via Roma e allo sportello presso il porto di Cala del Forte, quindi triplicando l’offerta esistente" - fa sapere il primo cittadino.

In città vi saranno così tre punti di informazione turistica. "All’interno dello sportello uno spazio sarà dedicato alla 'Ferrovia delle Meraviglie', vincitrice del concorso 'luoghi del cuore' del Fai" - sottolinea Di Muro.