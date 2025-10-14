Una mostra dedicata a Sergio 'Ciacio' Biancheri, Bordighera ospita "Il mio mare" (Foto e video)

Pittura e scultura all'ex chiesa Anglicana a Bordighera. Fino al 26 ottobre, dalle 16 alle 18.30, si potrà ammirare "Il mio mare", una mostra delle opere di Sergio 'Ciacio' Biancheri.

Un'occasione per scoprire il talento di Ciacio e ripercorrere la sua vita artistica a partire dal 1960, con un focus, in particolare, sul tema marino. Il nome della mostra deriva, infatti, dal titolo di una poesia che Sergio Biancheri aveva scritto: "Il mio mare". "Il mare emerge in forme e colori sempre nuovi: onde placide o tempestose, orizzonti infiniti, riflessi di luce che danzano sulla tela" - dice Davide Dell'Agnello Biancheri, figlio di Sergio Biancheri - "Attraverso le celebri marine, dipinte prevalentemente a olio, prende vita uno stile personale e immediatamente riconoscibile, capace di trasformare ogni quadro in un frammento di memoria salmastra e poesia visiva".

La mostra, a ingresso gratuito, è stata inaugurata domenica pomeriggio al centro culturale polivalente nell'ex chiesa Anglicana alla presenza di autorità civili, militari, associazioni e cittadini. "Il mio mare è l'omaggio a Sergio 'Ciacio' Biancheri: artista, presidente dell'Accademia dei Fiori 'Giuseppe Balbo', uomo profondamente e sinceramente legato a Bordighera" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Il mio ringraziamento va ai figli Enrico e Davide, a tutti coloro che hanno condiviso pensieri e ricordi, all'ufficio Turismo, all'ufficio staff del sindaco e a Stefano Albis".

Pittore, scultore e incisore, Sergio Biancheri, nato nel 1934 e morto nel 2024, ha studiato con Giuseppe Balbo e Roman Bilinski. Nel 1960 è stato premiato al San Fedele di Milano per la giovane pittura italiana. Nel 1965 ha studiato nudo all'Accademia di Brera e litografia alla Spirale di Milano. Dal 1970 si dedica anche alla scultura. Ha collaborato con gli amici artisti E. Morlotti, G. Seborga, G. Sutherland, F. Biamonti, E. Marzé, M. Isnard e D. Corregan. Dal 1985 è stato presidente e animatore dell'Accademia Riviera dei Fiori 'Giuseppe Balbo a Bordighera. Dal 1990 ha collaborato con l'Ecole d'Art Plastiques de Monaco. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero, con ultima donazione del 2015 al Museo Civico del comune di Sanremo.