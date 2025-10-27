Pittura e scultura di Sergio 'Ciacio' Biancheri, un successo la mostra "Il mio mare" a Bordighera (Foto e video)

Pittura e scultura di Sergio 'Ciacio' Biancheri all'ex chiesa Anglicana a Bordighera. Si è chiusa ufficialmente ieri pomeriggio "Il mio mare", una mostra, a ingresso gratuito, che ha permesso ai tanti visitatori, cittadini e turisti, di scoprire il talento di Ciacio e ripercorrere la sua vita artistica a partire dal 1960, con un focus, in particolare, sul tema marino.

"La mostra è andata bene. Tante persone sono venute a vederla. Tutti i giorni c'è stata una buona affluenza" - fa sapere Enrico Biancheri, figlio di Sergio Biancheri - "Quando abbiamo deciso di realizzare questa mostra, abbiamo pensato all'elemento che più rappresentava nostro padre, che, nel corso della sua vita, ha spaziato nella pittura, nella scultura, nella terracotta, nell'ardesia e si è occupato anche della fusione del metallo. C'era un ampio margine di scelta ma, alla fine, abbiamo preferito il mare, perché è stata la sua più alta espressione. Era figlio di pescatori, ha vissuto il mare da vicino, andava a pescare con suo padre e tutti i suoi zii, e quindi, alla fine, abbiamo scelto come tema principale il mare. Il nome della mostra deriva, proprio, dal titolo di una poesia che aveva scritto: 'Il mio mare'".

"Visto la riuscita della mostra l'Amministrazione comunale ci ha comunicato che desidera tenerla allestita in parte affinché possa essere ammirata anche durante i prossimi eventi culturali che verranno proposti all'interno dell'ex chiesa Anglicana" - svela Davide Dell'Agnello Biancheri, figlio di Sergio Biancheri - "Il nostro prossimo obiettivo è di riuscire a riproporre la mostra a Sanremo. In futuro siamo, inoltre, fiduciosi di poter allestire altre mostre con le restanti opere di nostro padre".

Pittore, scultore e incisore, Sergio Biancheri, nato nel 1934 e morto nel 2024, ha studiato con Giuseppe Balbo e Roman Bilinski. Nel 1960 è stato premiato al San Fedele di Milano per la giovane pittura italiana. Nel 1965 ha studiato nudo all'Accademia di Brera e litografia alla Spirale di Milano. Dal 1970 si dedica anche alla scultura. Ha collaborato con gli amici artisti E. Morlotti, G. Seborga, G. Sutherland, F. Biamonti, E. Marzé, M. Isnard e D. Corregan. Dal 1985 è stato presidente e animatore dell'Accademia Riviera dei Fiori 'Giuseppe Balbo a Bordighera. Dal 1990 ha collaborato con l'Ecole d'Art Plastiques de Monaco. Sue opere si trovano in collezioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero, con ultima donazione del 2015 al Museo Civico del comune di Sanremo.