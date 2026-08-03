Triora punta sul Fondo Turismo 2026-2028: progetto da oltre 26mila euro per riqualificare il parco giochi di Verdeggia

La Giunta comunale di Triora ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e la messa in sicurezza del parco giochi della frazione di Verdeggia, candidando così l'intervento al Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2026-2028. Il provvedimento rappresenta il primo passo per accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero del Turismo, destinati alla realizzazione e al miglioramento delle infrastrutture turistiche e alla valorizzazione dell'offerta dei territori. L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di restituire piena funzionalità a un'area giochi ormai datata, migliorandone gli standard di sicurezza e rendendola più fruibile sia per i residenti della frazione sia per i visitatori che frequentano la valle.

L'incarico per la redazione dello studio di fattibilità è stato affidato al geometra Cristian Alberti, che ha consegnato il progetto il 25 giugno scorso, protocollo 3515. La documentazione comprende la relazione tecnica, l'elenco prezzi, il computo metrico estimativo, la documentazione fotografica, il fotoinserimento, l'inquadramento territoriale e le tavole progettuali relative allo stato di fatto, al progetto e al raffronto tra le due situazioni. Lo studio è stato inoltre validato dal responsabile del Servizio tecnico, l'architetto Antonino Leone, attraverso l'apposito verbale previsto dalla normativa vigente.

Il quadro economico dell'intervento prevede un investimento complessivo di 26.662,67 euro. Di questa cifra, 19.551,47 euro sono destinati ai lavori, ai quali si aggiungono 383,85 euro per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, comprensive di spese tecniche, contributo Anac e Iva. L'intervento punta a rinnovare completamente uno spazio pubblico particolarmente importante per una frazione come Verdeggia, offrendo un servizio più moderno e sicuro alle famiglie e contribuendo, allo stesso tempo, ad aumentare l'attrattività turistica dell'area.

Per partecipare al bando ministeriale è richiesto un cofinanziamento del 50% da parte dell'ente locale. La Giunta ha quindi dato atto della disponibilità delle risorse necessarie, individuando una quota pari a 13.331,33 euro, che sarà impegnata sul capitolo di bilancio dedicato. Con l'approvazione del progetto di fattibilità, il Comune potrà ora trasmettere la candidatura alla Regione Liguria, chiamata a raccogliere le domande da inoltrare al Ministero del Turismo nell'ambito della procedura prevista dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2026-2028.