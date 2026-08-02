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Attualità | 02 agosto 2026, 17:45

Ventimiglia, giovane airone cenerino avvistato nel fiume Roia (Foto)

Ha attirato l'attenzione di cittadini e turisti

Ventimiglia, giovane airone cenerino avvistato nel fiume Roia (Foto)

Giovane airone cenerino avvistato nel fiume Roia a Ventimiglia. E' stato notato, questa mattina, da diversi cittadini e turisti, che, sopresi di vederlo, si sono così fermati a fotografarlo.

L'uccello appartenente alla famiglia Ardeidae è la specie di airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico, quindi, è stata una sorpresa poterlo osservare nel letto del fiume Roia nei pressi del ponte Andrea Doria.

Non è la prima volta che vengono avvistati uccelli migratori e acquatici nel Roia di Ventimiglia, un sito naturale tutelato della Liguria riconosciuto come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), dove spesso si fermano per riposare prima di riprendere il loro viaggio.

Elisa Colli

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