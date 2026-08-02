Ventimiglia, giovane airone cenerino avvistato nel fiume Roia (Foto)

Giovane airone cenerino avvistato nel fiume Roia a Ventimiglia. E' stato notato, questa mattina, da diversi cittadini e turisti, che, sopresi di vederlo, si sono così fermati a fotografarlo.

L'uccello appartenente alla famiglia Ardeidae è la specie di airone che si spinge più a nord, tanto che in estate è facile incontrarlo lungo le coste norvegesi, ben oltre il circolo polare artico, quindi, è stata una sorpresa poterlo osservare nel letto del fiume Roia nei pressi del ponte Andrea Doria.

Non è la prima volta che vengono avvistati uccelli migratori e acquatici nel Roia di Ventimiglia, un sito naturale tutelato della Liguria riconosciuto come Zona Speciale di Conservazione (ZSC), dove spesso si fermano per riposare prima di riprendere il loro viaggio.