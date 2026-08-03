Gita acquatica gratuita alle Caravelle: partecipazione estesa anche ai ragazzi residenti a Camporosso di età compresa tra i 12 e i 14 anni

Estesa anche ai ragazzi residenti a Camporosso di età compresa tra i 12 e i 14 anni la gita acquatica alle Caravelle, interamente offerta dal Comune.
Un'iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale per creare un'occasione di divertimento estivo per i cittadini più giovani. "In merito alla giornata gratuita al parco acquatico Le Caravelle, in programma sabato 8 agosto, si informa che, fino a esaurimento dei posti disponibili, la partecipazione è estesa anche ai ragazzi residenti a Camporosso di età compresa tra i 12 e i 14 anni" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Restano invariate le modalità organizzative già comunicate: partenza alle 8:30 da Bigauda; rientro previsto intorno alle 18".
"Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la scuola di via San Rocco a Camporosso Mare, dalle 17 alle 18. Per informazioni contattare il 349 774 1433" - sottolinea il primo cittadino - "Invitiamo gli interessati a iscriversi quanto prima, fino a esaurimento dei posti disponibili".