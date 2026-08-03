Isolabona, conclusi i lavori sul Ponte del Gao: nuova pavimentazione e guardrail più sicuri

Sono stati conclusi a Isolabona i lavori di messa in sicurezza del Ponte del Gao, infrastruttura che attraversa il torrente Nervia lungo la Strada provinciale 64 Ventimiglia-Pigna-Castelvittorio. L'intervento, curato dalla Provincia di Imperia, è stato realizzato dalla Edilmac srl di Imperia per un importo complessivo di 230 mila euro. Le risorse sono arrivate dai fondi ministeriali del cosiddetto "Decreto Ponti", destinati agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie. I lavori hanno interessato un tratto particolarmente importante per la viabilità della valle. La Provinciale 64 rappresenta infatti una delle principali arterie di collegamento del fondovalle. L'obiettivo dell'intervento è stato quello di migliorare le condizioni di sicurezza per chi percorre quotidianamente la strada. Un'opera quindi significativa per la viabilità dell'entroterra.

Nel dettaglio, gli interventi hanno previsto la ricostruzione delle travi di sostegno dei guardrail, sia sul lato a monte sia su quello a valle del ponte. Le barriere di sicurezza sono state quindi riposizionate, mentre è stata completamente rifatta anche la pavimentazione stradale nel tratto interessato dai lavori. "Sono state ricostruite le travi di sostegno dei guardrail a monte e a valle. I guardrail sono stati riposizionati. E' stata inoltre completamente rifatta la pavimentazione stradale nel tratto interessato dai lavori – ha spiegato il consigliere provinciale delegato Flavio Di Muro –, ed è stato un intervento di particolare importanza perché ha migliorato la sicurezza della principale arteria di collegamento di fondovalle". Un intervento che consente dunque di restituire al ponte condizioni di maggiore sicurezza e funzionalità. I lavori rientrano nel programma della Provincia dedicato alla manutenzione delle infrastrutture. Particolare attenzione è rivolta alle strade che collegano i centri dell'entroterra.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia Claudio Scajola, che ha sottolineato l'importanza degli interventi sulla rete viaria dell'entroterra. "Le opere realizzate confermano il nostro impegno per rendere più sicura la viabilità nell'entroterra, dove i collegamenti sono fondamentali per la nostra comunità e in particolare per chi risiede nelle nostre vallate", ha commentato Scajola. Il completamento dei lavori sul Ponte del Gao rappresenta così un ulteriore tassello nel piano di interventi dedicati alla sicurezza della viabilità provinciale. Un tema particolarmente sentito nei comuni dell'entroterra, dove le strade rappresentano collegamenti essenziali per residenti, attività economiche e servizi. La Provinciale 64 svolge in questo senso un ruolo strategico per i collegamenti lungo la valle Nervia. L'investimento da 230 mila euro ha permesso di intervenire sia sulle protezioni laterali sia sulla sede stradale. Conclusa l'opera, il ponte torna quindi a essere pienamente fruibile con le nuove strutture di sicurezza.

Grande soddisfazione anche da parte dell'Amministrazione comunale di Isolabona, con il sindaco Andrea Lombardi che ha espresso il proprio apprezzamento per i lavori eseguiti. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato l'Amministrazione provinciale per l'intervento realizzato sul territorio comunale. La messa in sicurezza del Ponte del Gao assume infatti un valore importante per Isolabona e per l'intera area della valle Nervia. Il ponte si trova lungo una strada utilizzata quotidianamente per gli spostamenti tra i diversi centri dell'entroterra e verso la costa. La conclusione dell'intervento consente ora di disporre di guardrail rinnovati e di una pavimentazione completamente rifatta nel tratto interessato. Un'opera resa possibile dai finanziamenti ministeriali e portata a termine dalla Provincia. Il Comune ha quindi accolto positivamente il completamento dei lavori. Resta così confermata l'attenzione verso la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture viarie delle vallate.