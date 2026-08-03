Sanremo, chiamata di imbarco per un mozzo sulla motobarca da pesca Padre Pio I: appuntamento il 10 agosto a Savona

La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata che è stata fissata una chiamata di imbarco per un marittimo con la qualifica di "mozzo", destinato alla pesca costiera ravvicinata. La procedura riguarda un posto di lavoro a bordo della motobarca da pesca "PADRE PIO I", che dovrà imbarcare il marittimo nel porto di Sanremo. La chiamata di imbarco è stata disposta nell'ambito della richiesta di imbarco di personale marittimo extracomunitario, assunta a protocollo d'ufficio con il numero 17118.

L'appuntamento è previsto per lunedì 10 agosto 2026 alle 10, presso l'ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona. La chiamata sarà effettuata dal turno generale e sarà quindi possibile per i marittimi interessati presentarsi secondo le modalità previste per la procedura. L'obiettivo è individuare il personale in possesso dei requisiti necessari per l'imbarco sulla motobarca destinata all'attività di pesca costiera ravvicinata. La sede indicata per la chiamata è quella della Capitaneria di Porto di Savona, mentre l'imbarco del marittimo individuato avverrà successivamente nel porto di Sanremo.

La Capitaneria precisa che la chiamata è aperta a tutti i marittimi italiani e comunitari che siano in possesso di un idoneo titolo professionale. Tra i requisiti richiesti figura inoltre la disponibilità di una visita medica in corso di validità, necessaria per poter procedere all'imbarco. Si tratta dunque di una procedura rivolta alla marineria interessata che rispetti le condizioni previste per lo svolgimento dell'attività professionale a bordo. Le informazioni sono state diffuse dalla Capitaneria di Porto di Imperia affinché possano raggiungere il maggior numero possibile di marittimi interessati.

"La Capitaneria di Porto di Imperia informa la marineria interessata che il giorno 10/08/2026 - ore 10.00 verrà effettuata una chiamata di imbarco dal turno generale, presso l'ufficio di Collocamento Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Savona, per un marittimo con la qualifica di 'mozzo' per la pesca costiera ravvicinata", si legge nel comunicato. La chiamata riguarda quindi una singola posizione lavorativa e interessa direttamente il comparto della pesca con riferimento al porto di Sanremo. I marittimi interessati dovranno fare riferimento alla sede e alla data indicate nell'avviso per partecipare alla procedura.

La motobarca da pesca "PADRE PIO I", identificata dal numero di iscrizione SV 5014, rappresenta l'unità sulla quale è previsto l'imbarco. La richiesta è stata formalizzata a seguito della necessità di individuare personale marittimo e la Capitaneria ha disposto la chiamata secondo le procedure previste. L'iniziativa viene resa pubblica con l'invito agli organi di informazione a dare ampia diffusione al comunicato, così da consentire agli aventi diritto di venire a conoscenza dell'opportunità di imbarco. L'appuntamento è dunque fissato per il 10 agosto alle 10 a Savona, mentre il successivo imbarco è previsto a Sanremo.