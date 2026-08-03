Vallecrosia al Mare, manutenzione alla fontana. L'Amministrazione Perri: "Intervento ordinario per mantenerla sempre efficiente"

Manutenzione alla fontana alla rotonda situata vicino alle scuole di Vallecrosia al Mare. La ditta incaricata, nei giorni scorsi, ha, infatti, effettuato un intervento ordinario preventivo.

"Prendersi cura dei beni pubblici significa fare manutenzione con regolarità, non intervenire solo quando si verificano i guasti" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "La manutenzione programmata della fontana, prevista dal costruttore ogni quattro mesi, è un intervento ordinario che consente di mantenerla sempre efficiente, prevenire rotture, evitare sprechi di denaro pubblico e garantirne una lunga durata nel tempo".

"Amministrare con attenzione significa anche questo: avere cura delle cose di tutti, preservandole attraverso interventi programmati e responsabili" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "Un sentito ringraziamento alla ditta incaricata della manutenzione e agli operai comunali che, con impegno e professionalità, contribuiscono ogni giorno alla cura del nostro patrimonio pubblico".