La scrittrice Giorgia Wurth venerdì prossimo al centro 'Falcone' di Camporosso: "La Palestina ha liberato noi"

La "Sala dei Tigli" del centro Polivalente G. Falcone di Camporosso ospiterà venerdì prossimo alle 17.30 l'evento conclusivo della settimana di iniziative "heART of GAZA". Si tratta di un incontro d'autore a ingresso libero con la scrittrice e attrice Giorgia Wurth, che presenterà il suo potente e toccante libro: "Che la mia fine sia un racconto. Sogniamo una Palestina libera, intanto la Palestina ha liberato noi". L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Camporosso e organizzata in sinergia dalle associazioni ACEB, "Il Ponte" e Liber Theatrum, mira a mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica sulla questione palestinese.

«Gli eventi di Gaza hanno scosso le fondamenta della giustizia, dei diritti umani e della libertà di pensiero. Per la prima volta, attraverso i social media, ogni giorno assistiamo in diretta a un genocidio, e questo ha lasciato un segno indelebile su chi ha scelto di non chiudere gli occhi. Dolore, rabbia e impotenza hanno spinto molti a rivoluzionare la propria vita, le relazioni, il lavoro».

Il libro di Giorgia Wurth nasce dalla riflessione che, dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 e la successiva dichiarazione di guerra da parte di Israele, la vita per molti osservatori occidentali non è più la stessa. Come si legge nella prefazione, l'opera denuncia l'orrore a cui si assiste quotidianamente tramite i social media, spingendo a "rompere il silenzio, a trasformare il dolore in azione e l’impotenza in speranza".

L'autrice ha dato vita a un diario collettivo che intreccia voci palestinesi e italiane, analizzando l'impatto del conflitto sulle nostre coscienze e la "sindrome dello spettatore impotente". Il testo affronta temi spinosi come il fallimento del femminismo occidentale, il ruolo ambiguo dei social media e la sfida alla disumanizzazione.

L'incontro, coordinato da Diego Marangon, si arricchirà della presenza di Susanna Bernoldi, operatrice umanitaria imperiese e referente del Gruppo A.I.F.O. di Imperia (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau). Insignita nel 2020 dell'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, Bernoldi porterà la sua testimonianza diretta, frutto di frequenti e recentissimi viaggi in Palestina e Cisgiordania.

L'evento chiuderà la mostra itinerante da Gaza al mondo, "heART of GAZA", che ha esposto opere di bambini vittime del conflitto nella sala Ardesia del Centro Falcone dal 9 gennaio, riunendo le forze di innumerevoli associazioni del Ponente ligure (tra cui Amnesty International, Caritas, Libera e altre) in un'unica azione di solidarietà etico-morale.



INFO: 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com