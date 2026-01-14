 / Attualità

14 gennaio 2026

Ventimiglia, messa in sicurezza della parete rocciosa a San Secondo: conclusi i lavori (Foto)

"Un intervento importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio", dice il vicesindaco Agosta

Si sono conclusi oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in zona San Secondo a Ventimiglia.

"Un intervento importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Nel quartiere di San Secondo abbiamo portato a termine diverse opere negli ultimi mesi, segno di un’attenzione concreta e continua verso le esigenze del territorio e dei residenti".

"Un ringraziamento va alla ditta esecutrice e all’Ufficio Tecnico comunale per il supporto e la collaborazione" - dice il vicesindaco Agosta.

Elisa Colli

