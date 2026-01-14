Ventimiglia, messa in sicurezza della parete rocciosa a San Secondo: conclusi i lavori (Foto)

Si sono conclusi oggi i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in zona San Secondo a Ventimiglia.

"Un intervento importante per la sicurezza dei cittadini e del territorio" - fa sapere il vicesindaco Marco Agosta - "Nel quartiere di San Secondo abbiamo portato a termine diverse opere negli ultimi mesi, segno di un’attenzione concreta e continua verso le esigenze del territorio e dei residenti".