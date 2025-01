Sanremo, via Matteotti si illumina per il Festival: da Carlo Conti ai musicisti, ecco le prime luminarie dedicate alla kermesse canora

A Sanremo, la magia del Festival della Canzone Italiana inizia a farsi sentire (e vedere) grazie alle nuove luminarie dedicate all'evento, che anche quest'anno animano (animeranno) via Matteotti, cuore pulsante della città. Quasi a sorpresa, le decorazioni luminose sono apparse lungo l'intero tratto della via, partendo dall'area di piazza Colombo e arrivando fino all'incrocio con corso Mombello.

Le luminarie celebrano il Festival con un tocco musicale: i soggetti raffigurano musicisti intenti a suonare strumenti iconici come la batteria, la tromba, l’arpa e il pianoforte. Ma non solo, perché all'inizio della via si trova anche Carlo Conti, direttore artistico di questa edizione. Un tributo visivo all’arte che ha reso Sanremo celebre in tutto il mondo. Una novità rispetto a quelle dell'anno passato, dove ad illuminare l'arteria principale della città erano i testi di canzoni diventate celebri proprio sul palco dell'Ariston.

Al momento, le luminarie si integrano armoniosamente con quelle natalizie, che si sono spente da pochi giorni. Un passaggio di testimone simbolico che segna l'inizio dell’attesa per l’edizione 2025 del Festival. Nei prossimi giorni, le luci dedicate esclusivamente alla kermesse musicale prenderanno il sopravvento, aggiungendo ulteriore fascino e atmosfera all'evento più atteso dell’anno.

Sanremo si prepara così a entrare nel vivo dei festeggiamenti, trasformando le sue vie principali in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni dettaglio, dalle decorazioni luminose agli eventi collaterali, racconta la grandezza e il fascino del Festival. Via Matteotti, con le sue luminarie musicali, si conferma ancora una volta il simbolo della città che celebra la canzone italiana.