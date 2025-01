Vallecrosia, inizia il Giubileo: il vescovo Suetta apre la Porta Santa a 'Casa Rachele' (Foto e video)

Il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, apre la Porta Santa alla Rsa 'Casa Rachele' di Vallecrosia dando così il via all’anno giubilare.

Una preghiera di apertura, una breve processione, una santa messa e una cena conviviale hanno caratterizzato la cerimonia che si è svolta alla presenza di autorità civili, degli ospiti, dei parenti e dei dipendenti della Rsa. "Il Santo Padre Francesco ha stabilito che anche in tutte le case dove sono ospitate persone anziane si può fare una celebrazione di apertura per dar modo agli ospiti, ai lavoratori della struttura e a tutti i visitatori di vivere il Giubileo a pieno" - dice il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta - "Con questa porta ci siamo sentiti vicini al Papa che ha aperto la prima delle porte sante di questo anno giubilare nella Basilica di San Pietro. Oggi iniziamo solennemente il Giubileo anche in questa casa. Il primo segno che dobbiamo sottolineare è quello della porta. Nel Vangelo Gesù stesso si è definito 'la porta' dicendo 'se uno entra ed esce attraverso di me sarà salvo' facendo un esempio molto bello: la porta di un recinto, un piccolo varco dove le pecore erano costrette ad entrare una alla volta in modo che il pastore potesse agevolmente contarle e che dormiva coricandosi davanti al varco per diventare il custode del suo gregge. Chi non attraversa il varco ma lo scavalca è un ladro o un brigante. Noi dobbiamo distinguere il bene dal male. La Porta Santa non è solo un simbolo ma un invito ad aprirci alla speranza e alla luce che la fede può portare nella nostra vita quotidiana".

Un’esperienza di spiritualità, condivisione e speranza alla quale hanno preso parte anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco pro tempore di Vallecrosia Marilena Piardi, l'assessore Patrizia Biancheri e i consiglieri comunali Enrico Amalberti, Stefano Fullone, Fabio Perri e Cristian Quesada. "E' stata una cerimonia particolarmente sentita" - afferma Rocco Noto, presidente della fondazione Rachele Zitomirski - "Ringrazio il vescovo Suetta perché è grazie a lui che abbiamo avuto la dispensa per l'apertura della Porta Santa qui. Per la nostra struttura è un evento veramente speciale. Speriamo che questo momento di giubilo porti del bene a tutti".