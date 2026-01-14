Lavori al valico di Ventimiglia: la Confcommercio guida la strategia per salvare l'economia di confine

La Confcommercio si è attivata fin dal dicembre scorso per le modifiche alla viabilità legate ai lavori al valico di frontiera di Ponte San Ludovico, a Ventimiglia. I lavori riguardano inizialmente piazzale De Gasperi, poi le gallerie “Balzi Rossi” e “Dogana” e infine la rotatoria di Latte. Nel corso di una riunione a Genova con i vertici Anas era stata accolta l’istanza di Confcommercio di posticipare l’intervento dopo le festività natalizie.

Al fine di divulgare al meglio, al di qua e al di là del confine, la conoscenza della presenza del cantiere e dei percorsi alternativi, la Confcommercio ha operato in sinergia con il Comune di Ventimiglia, sfruttando tutte le piattaforme di comunicazione a disposizione e creando una locandina informative in italiano e francese.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Ventimiglia Dario Trucchi: “La sinergia con Enti e Istituzioni ci ha consentito ancora una volta di operare al meglio, per cercare di ridurre al minimo i disagi legati alla presenza di un cantiere importante e perdurante, che, diversamente, avrebbe potuto creare serie problemi anche all’economia della città di confine. Per questo ringraziamo per la collaborazione in modo particolare Anas e Comune di Ventimiglia e proseguiremo il nostro operato, vigilando sull’andamento dei lavori e su eventuali problematiche che si dovessero registrare, per intervenire nuovamente con tempestività”.