Turismo, la primavera premia la Riviera: Sanremo traina la crescita tra aprile e maggio

La primavera sorride al turismo della Riviera dei Fiori. I dati diffusi dalla Regione Liguria relativi ai mesi di aprile e maggio confermano infatti una crescita diffusa nelle principali località della provincia di Imperia, con Sanremo che si conferma il principale motore del comparto grazie soprattutto alla spinta del turismo straniero. Accanto ai risultati positivi della città dei fiori spiccano anche quelli di Taggia e Bordighera, mentre continuano le difficoltà di Ventimiglia e Ospedaletti.

Sanremo archivia un aprile in crescita rispetto allo scorso anno. Gli arrivi complessivi passano da 31.747 a 33.027 (+4,03%), mentre le presenze salgono da 66.778 a 71.347 (+6,84%). A sostenere il risultato è soprattutto il mercato estero: gli arrivi degli stranieri aumentano del 7,32% e le presenze del 10,41%, confermando il crescente peso della clientela internazionale. Il turismo italiano resta sostanzialmente stabile negli arrivi (-0,19%), ma registra un aumento delle presenze (+2,12%), segno di soggiorni mediamente più lunghi. Il trend positivo prosegue anche a maggio, mese che fa registrare numeri ancora migliori. Gli arrivi aumentano del 6,65%, passando da 35.629 a 37.998, mentre le presenze crescono dell'11,06%, raggiungendo quota 84.571. Ancora una volta è il turismo straniero a trainare la crescita (+9,91% negli arrivi e +11,86% nelle presenze), ma anche il mercato italiano contribuisce con un +0,78% negli arrivi e un +9,40% nei pernottamenti.

Situazione ben diversa a Ventimiglia, che continua a registrare numeri in calo. Ad aprile gli arrivi diminuiscono dell'8,27% e le presenze del 5,13%, mentre a maggio la flessione si attesta rispettivamente al 6,69% e al 4,27%. A pesare è soprattutto il turismo straniero, in diminuzione in entrambi i mesi, mentre il mercato italiano riesce solo in parte a contenere le perdite.

Bordighera conferma invece il buon momento già emerso nei mesi precedenti. Ad aprile gli arrivi crescono del 17,89% e le presenze del 12,35%, grazie soprattutto all'exploit del turismo straniero, che registra un incremento del 60,05% negli arrivi e del 68,21% nelle presenze. Anche maggio mantiene il segno positivo, con un +19,44% negli arrivi e un +7,82% nelle presenze, consolidando il ruolo della città delle palme tra le destinazioni più dinamiche della provincia.

Continua invece il momento difficile di Ospedaletti. Ad aprile gli arrivi calano dell'1,91%, ma è soprattutto il dato delle presenze a preoccupare, con una flessione del 23,61%. Anche maggio chiude con il segno meno: -13,86% negli arrivi e -17,54% nelle presenze, penalizzati soprattutto dalla contrazione del turismo straniero.

Tra le note più positive spicca Taggia. Ad aprile il Comune registra un incremento del 21,89% negli arrivi e addirittura del 35,13% nelle presenze, mentre a maggio la crescita prosegue con un +12,96% negli arrivi e un +31,36% nei pernottamenti. Un risultato che conferma la forte attrattività della località durante la primavera.

Bilancio in chiaroscuro per Imperia. Aprile si chiude con una lieve flessione (-4,35% negli arrivi e -7,23% nelle presenze), ma maggio segna un netto cambio di passo: gli arrivi aumentano del 17,38% e le presenze del 12,56%, trainati soprattutto dal turismo straniero, in crescita del 28,95% negli arrivi e del 20,57% nelle presenze.

Anche San Bartolomeo al Mare chiude la primavera con un saldo positivo. Ad aprile gli arrivi aumentano del 10,15%, anche se le presenze registrano una lieve flessione (-2,72%). Maggio porta invece un miglioramento su entrambi i fronti, con un +15,62% negli arrivi e un +3,44% nelle presenze.

Diano Marina infine conferma un andamento positivo, pur con dati differenti tra arrivi e presenze nei due mesi. Ad aprile gli arrivi aumentano del 6,90%, passando da 17.586 a 18.800, ma le presenze registrano una lieve flessione (-4,02%), fermandosi a 63.257. Il calo è dovuto soprattutto alla diminuzione dei pernottamenti degli italiani (-11,78%), compensata solo in parte dalla crescita del mercato straniero (+9,19% negli arrivi e +4,70% nelle presenze). Maggio segna invece un deciso miglioramento: gli arrivi italiani crescono del 17,78% e quelli stranieri del 9,25%, contribuendo a un incremento complessivo del 13,73%, mentre le presenze aumentano del 9,50%, grazie alla crescita sia del turismo italiano (+11,72%) sia di quello internazionale (+7,63%).

Nel complesso i dati di aprile e maggio confermano un andamento incoraggiante per il turismo della provincia di Imperia. Sanremo continua a guidare la classifica per volumi di arrivi e presenze, sostenuta soprattutto dalla domanda internazionale, mentre diverse località della Riviera arrivano all'appuntamento con l'estate forti di una primavera chiusa con numeri in crescita.