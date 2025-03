Un’esplosione di colori, arte e storia: Vallecrosia e Camporosso sfilano insieme a 'Sanremoinfiore 2025' (Foto)

Vallecrosia e Camporosso sfilano insieme al Corso Fiorito di Sanremo. Nonostante qualche difficoltà, il carro, realizzato dalla compagnia 'I Ruvinai', ha rappresentato i due comuni egregiamente.

Il carro nato dalla collaborazione di artisti e volontari ha mostrato un’esplosione di colori, arte e storia, tributo moderno al celebre carro dell’Italia del 1961 dal tema “Europa in Fiore”. Un’opera che è riuscita a unire passato e presente, dove tradizione floreale e innovazione si sono fuse in un inno alla bellezza. Il cuore del carro era un trono a forma di gigantesco fiore, maestoso e avvolgente, che evocava un’eleganza senza tempo. Rivestito da garofani e cascate di tulle, ha ospitato una delle miss in un’aura regale. Attorno, fiori giganti realizzati con la tecnica a mosaico hanno creato una cornice spettacolare, accompagnati da composizioni di rose, gerbere e strelitzie che si intrecciavano trasformando ogni elemento in un quadro floreale. Il pianale sinuoso, con linee curve e strutture oblique, generava un effetto parallasse quando il carro avanzava. Le forme asimmetriche e i volumi sfalsati sembravano danzare, regalando allo spettatore un’esperienza visiva tra movimento e profondità. Sul frontale, i nomi di Camporosso e Vallecrosia brillavano in una bandiera floreale con i colori dell’Europa. Il carro indicava un ponte tra generazioni e culture: ogni fiore raccontava l’orgoglio di una terra che ha fatto della floricoltura un’arte, ricordando che la bellezza, come i fiori, non conosce confini.

A rappresentare Vallecrosia ieri alla manifestazione vi erano anche gli assessori Patrizia Biancheri e Denis Perrone e il consigliere comunale Fabio Perri. "Un ringraziamento va alla compagnia 'i Ruvinai' che hanno rappresentato Vallecrosia e Camporosso al Corso Fiorito di Sanremo" - dice l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace - "Una grande passione e la grande esperienza dei volontari ha fatto in modo di realizzare un bellissimo carro che rappresenta l'Italia con pochissime risorse. Grazie a tutta la squadra capitanata dal presidente Vittoria Paone".

"Grazie allo straordinario lavoro della compagnia 'I Ruvinai', che ha realizzato il carro di Camporosso e Vallecrosia, interpretando con cura e fantasia il tema 'Italia, giardino fiorito'" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli presente ieri a Sanremoinfiore insieme all'assessore Rosella Gastaldo.