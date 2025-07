Ventimiglia, tuffo nel passato: il Raduno della Permissione dà il via all'Agosto Medievale (Foto e video)

Tuffo nel passato a Ventimiglia con l’Agosto Medievale. La tradizionale manifestazione, giunta alla 50a edizione, ha preso il via ieri sera nel centro storico con il Raduno della Permissione.

Un corteo storico con figuranti, che rappresentavano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia, sestieri, il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Serena Calcopietro, Domenico Calimera e Adriano Catalano hanno sfilato, lungo via Garibaldi fino in piazza della Cattedrale, in abito storico. Si è svolta poi l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro e la richiesta al sindaco per l'inizio delle competizioni. Dopo il discorso del primo cittadino, affacciatosi, per l'occasione, da un balcone, hanno, in seguito, preso il via i giochi di bandiera a cura delle scuole di sestiere.

La manifestazione, che si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza dei carabinieri, della polizia, della polizia locale, della Protezione civile e della Croce Rossa, ha attirato tanti cittadini e turisti che sono stati catapultati indietro nel tempo. L'evento proseguirà oggi, il 25 luglio, alle 21 nel centro culturale San Francesco con l'inaugurazione della mostra 'Cammino nella storia'.