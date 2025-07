Un viaggio attraverso i cinquant'anni dell'Agosto Medievale: 'Cammino nella storia' in mostra a Ventimiglia (Foto)

Un viaggio attraverso i cinquant'anni dell'Agosto Medievale. Nel centro culturale San Francesco, nel centro storico di Ventimiglia, dal 25 luglio al 10 agosto dalle 17.30 alle 21 si potrà ammirare la mostra 'Cammino nella storia'.

"Un evento straordinario è alle porte: si festeggiano i cinquant'anni dell'Agosto Medievale, importante appuntamento che non solo celebra la tradizione ma offre anche l'opportunità di riscoprire le radici storiche che hanno plasmato simbolicamente questa manifestazione nei decenni" - dice il presidente dell'Ente Agosto Medievale Piero Fusco - "Dal 25 luglio al 10 agosto dalle 17.30 alle 21, il centro culturale San Francesco, situato in via Garibaldi 37/a, ospiterà una mostra speciale intitolata 'Cammino nella storia', dedicata a questo evento iconico, alla famiglia Lascaris e alla rievocazione stessa".

"L'Agosto Medievale ha radici profonde che affondano nella storia di Ventimiglia" - racconta Fusco - "Ogni anno, la città si trasforma in un palcoscenico medievale che riporta alla vita usi, costumi e tradizioni di un'epoca passata. La mostra 'Cammino nella Storia' è progettata per offrire ai visitatori un'esperienza immersiva, presentando immagini, abiti e oggetti significativi che raccontano la storia della rievocazione dal suo inizio fino ad oggi. Questo viaggio attraverso il tempo permette di comprendere l’evoluzione della manifestazione e il suo impatto sulla comunità locale".

"A cinquant’anni dalla nascita dell'Agosto Medievale, abbiamo voluto organizzare una mostra che rendesse omaggio a coloro che hanno fatto la storia di questa rievocazione, dando vita a un percorso unico e coinvolgente. La cerimonia di apertura della mostra si svolgerà venerdì 25 luglio alle 21" - svela Fusco - "Si preannuncia un evento ricco di emozioni e significati, dove gli ospiti potranno immergersi nel mondo medievale attraverso una narrazione visiva che celebra i momenti salienti dell'Agosto Medievale. Sarà un’opportunità per riflettere su quanto sia significativo mantenere vive le tradizioni".

"L'Agosto Medievale non è solo una manifestazione, è il cuore pulsante di una comunità che preserva e celebra la propria identità storica. Attraverso la mostra 'Cammino nella Storia' i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un passato che continua a influenzare il presente" - sottolinea - "Mentre ci prepariamo a festeggiare questo traguardo di cinquant'anni, è fondamentale ricordare e onorare le generazioni che hanno contribuito a creare e mantenere questa tradizione viva. Unisciti a noi per scoprire la magia dell’Agosto Medievale e per far parte di una storia che non smette mai di incantare".

"La mostra non è solo un'esposizione statica, è anche un’esperienza pensata per coinvolgere tutti i sensi. Le immagini cattureranno l’essenza delle rievocazioni passate, gli abiti raccontano storie di vita vissuta mentre gli oggetti esposti portano con sé un pezzo di storia" - fa sapere Fusco che invita tutti: famiglie, turisti e cittadini a scoprire la storia affascinante dell'Agosto Medievale - "Vi aspettiamo numerosi per vivere un'esperienza completa e coinvolgente e per rivivere insieme un momento di grande importanza culturale".