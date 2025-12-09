Il Grand Hotel & Des Anglais diventa galleria d’arte: a Sanremo le opere di Cesario Moore tra Belle Époque e contemporaneo

Le sale storiche del Grand Hotel & Des Anglais si preparano a trasformarsi in una raffinata galleria d’arte itinerante sabato 20 dicembre, dalle 15.30 alle 21.00, per un evento che unisce creatività contemporanea, gusto e musica in un’unica esperienza immersiva. Protagoniste della giornata saranno le opere di Cesario Moore, artista di fama internazionale e figura di spicco riconosciuta anche da Forbes Monaco. Le sue creazioni, caratterizzate da un’esplosione di colori e da uno stile distintivo, dialogheranno con l’eleganza Belle Époque dell’hotel, creando un contrasto scenografico di forte impatto.

L’artista accompagnerà personalmente gli ospiti attraverso il percorso espositivo, raccontando storie, tecniche e visioni che animano il suo lavoro, offrendo così un’occasione unica per entrare nel cuore del processo creativo. Ad arricchire l’evento, un aperitivo speciale con lo champagne Duval-Leroy Cuvée Brut Réserve, una selezione di vini pregiati locali e proposte gourmet firmate dallo chef, che valorizzano i sapori tipici del territorio. L’atmosfera sarà resa ancora più vibrante da un vibe musicale funk, fusion ed electro pop, con tre DJ pronti a scandire il ritmo di una serata pensata per sorprendere e coinvolgere.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’arte contemporanea nelle sue molteplici evoluzioni, presentando nuovi talenti e nuove energie creative all’interno di uno degli hotel più iconici di Sanremo. Una giornata frizzante e fuori dall’ordinario, ideale per concedersi un momento di bellezza, ispirazione e convivialità.