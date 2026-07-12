Incendio di un'auto a Bussana, le fiamme raggiungono la vegetazione: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Bussana di Sanremo, dove un'autovettura è stata interessata da un incendio in via Delle Fonti. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo, che ha operato con rapidità riuscendo a contenere le fiamme prima che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

Il rogo, infatti, ha coinvolto anche la vegetazione presente nelle immediate vicinanze del veicolo, facendo temere una possibile propagazione dell'incendio nell'area circostante. Grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state circoscritte in tempi rapidi, evitando che interessassero una porzione più ampia della vegetazione e scongiurando conseguenze ben più gravi.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio. Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento e, al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno provocato l'episodio.