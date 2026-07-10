Al Festival "Due parole in riva al mare" tre nuovi appuntamenti tra trekking letterario, narrativa e Paolo Ruffini

Prosegue il calendario della XV edizione del Festival "Due parole in riva al mare", che dal 15 al 18 luglio proporrà tre nuovi appuntamenti tra letteratura, natura e spettacolo. Dopo i primi incontri della rassegna, il programma accompagnerà il pubblico in un trekking letterario, in una serata dedicata alla narrativa contemporanea e in un appuntamento con uno dei volti più noti del panorama televisivo e teatrale italiano. Gli eventi si svolgeranno tra Diano Marina e San Lorenzo al Mare, confermando la vocazione del festival a portare libri e autori in contesti suggestivi e coinvolgenti, con iniziative pensate per un pubblico eterogeneo.

Si partirà martedì 15 luglio alle 18.30 con il trekking letterario che prenderà il via dalla Biblioteca Civica di Diano Marina. Protagonista sarà il naturalista e divulgatore Andrea Boscherini, che presenterà il volume Il respiro dei boschi. Sentieri, foreste, animali: come esplorare il mondo selvatico (Mondadori) durante un'escursione organizzata in collaborazione con la guida ambientale escursionistica Barbara Campanini. Il percorso, di media difficoltà e con un dislivello di 170 metri, condurrà i partecipanti fino al borgo di Diano Gorleri, attraversando sentieri immersi tra boschi, macchia mediterranea, oliveti e vigneti, con il rientro previsto al chiaro di luna. L'iniziativa è su prenotazione ai numeri 339 2877093 e 0183 449902; il contributo di partecipazione è di 25 euro e comprende anche una copia del libro.

Boscherini, collaboratore scientifico della trasmissione Geo di Rai3 e divulgatore molto seguito anche sul web, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta dell'ambiente naturale, offrendo consigli pratici per vivere la montagna e i boschi in sicurezza e con rispetto. Il libro alterna racconto personale e guida all'escursionismo, affrontando temi come la scelta dell'attrezzatura, l'orientamento, l'osservazione della fauna selvatica e la gestione delle situazioni di emergenza. Un invito, dunque, a conoscere più da vicino il patrimonio naturalistico e ad affrontare i sentieri con uno sguardo più consapevole.

Il giorno successivo, mercoledì 16 luglio alle 21, il festival farà tappa all'Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare con Francesca Giannone, che presenterà il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero, pubblicato da Nord. L'incontro vedrà la speciale collaborazione degli studenti del Liceo Classico Vieusseux di Imperia, mentre le letture saranno affidate agli attori del Teatro dell'Albero. Dopo il grande successo de La portalettere, vincitore del Premio Bancarella, l'autrice torna con una storia ambientata nel Salento degli anni Sessanta, in cui quattro sorelle affrontano il peso delle convenzioni sociali e cercano di conquistare libertà, autonomia e futuro.

Venerdì 18 luglio alle 17, infine, il Molo delle Tartarughe di Diano Marina ospiterà Paolo Ruffini, che presenterà il romanzo Io sono perfetto (La nave di Teseo). Il libro racconta la storia di Paolo Conforti, politico senza scrupoli, e del fratello gemello Simone, affetto da sindrome di Down, che finirà per diventare protagonista di una sorprendente campagna elettorale. Tra ironia e riflessione, Ruffini affronta temi come l'inclusione, la diversità e il valore dell'autenticità, costruendo una narrazione che invita a superare stereotipi e pregiudizi. Attore, regista e autore, Ruffini è da anni impegnato anche nel sociale attraverso il progetto Up&Down, dedicato alla valorizzazione del talento delle persone con disabilità.