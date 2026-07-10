Folies Royal 2026, al Royal Hotel Sanremo un'estate tra spettacoli, piscina serale, alta cucina e intrattenimento per tutta la famiglia

L'estate del Royal Hotel Sanremo prosegue la sua estate con le Folies Royal 2026, il calendario di appuntamenti che accompagna la stagione con musica dal vivo, spettacoli e serate all'insegna dell'intrattenimento. Un programma pensato per offrire agli ospiti esperienze sempre nuove e valorizzare l'offerta della storica struttura affacciata sulla Riviera, creando occasioni di svago in un contesto esclusivo. L'obiettivo è quello di arricchire il soggiorno con momenti capaci di coniugare eleganza, relax e divertimento, trasformando ogni serata in un'esperienza da vivere sotto il cielo estivo di Sanremo.

Protagonista anche la celebre piscina con acqua di mare riscaldata a 27 gradi, che resta aperta ogni giorno fino alle 21.30. Gli ospiti hanno così la possibilità di concedersi una nuotata al tramonto, immersi nei riflessi del mare e nella brezza mediterranea che caratterizza le serate della Riviera. A completare l'esperienza sarà il Bar Corallina, pronto ad accogliere clienti e visitatori con una selezione di aperitivi da gustare direttamente a bordo piscina, accompagnando con gusto il passaggio dalle ore di sole all'atmosfera più rilassata della sera. E' aperto anche il Ristorante Corallina, che propone una formula casual ma raffinata, pensata per soddisfare gusti ed esigenze differenti. Il menù à la carte valorizzerà i sapori della tradizione ligure e mediterranea, affiancando alle proposte di cucina una selezione di pizze e specialità alla griglia, sia di carne sia di pesce. Un'offerta ampia e versatile che punta a conquistare una clientela eterogenea, mantenendo elevati standard qualitativi in una cornice elegante ma informale.

Per chi desidera un'esperienza gastronomica ancora più ricercata, il punto di riferimento sarà invece il Ristorante Il Giardino, situato sulla terrazza panoramica del Royal Hotel. La posizione privilegiata consente di cenare con una vista suggestiva sul mare e sulla Riviera, mentre la proposta culinaria si distingue per preparazioni eleganti e di forte impatto scenico. Tra gli elementi più caratteristici figurano i piatti preparati alla lampada e le specialità flambé servite direttamente al tavolo, in un percorso che unisce tecnica, spettacolo e qualità delle materie prime.

Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie. Lo Smile Club, ospitato nell'area della piscina, offrirà infatti ogni sera un programma dedicato ai più piccoli con laboratori creativi, attività ludiche e momenti di intrattenimento organizzati in un ambiente sicuro e strutturato. Una proposta che completa il ricco calendario delle Folies Royal 2026, confermando la volontà del Royal Hotel Sanremo di proporre un'estate capace di coniugare relax, divertimento, buona cucina e servizi pensati per ogni tipologia di ospite.