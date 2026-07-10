Vallecrosia, Nike Giangreco vince la borsa di studio per L.A. Dance Italy

La giovane danzatrice Nike Giangreco, 15 anni, è stata selezionata per partecipare all'ottava edizione di L.A. Dance Italy, il prestigioso percorso formativo ideato dal ballerino e coreografo Santo Giuliano, in programma dal 20 luglio a Los Angeles.

Grazie alla borsa di studio ottenuta, Nike trascorrerà tre settimane di intensa formazione nella capitale mondiale della danza, frequentando alcune delle scuole più prestigiose del settore, tra cui Millennium Dance Complex, Playground LA e TMilly Studio. Il progetto offre ai giovani talenti l'opportunità di confrontarsi con coreografi di livello internazionale e con un metodo di lavoro che ogni anno contribuisce alla formazione di alcuni dei performer più richiesti al mondo.

Per la quindicenne si tratta di un importante riconoscimento che premia il talento, l'impegno e la costanza dimostrati nel corso degli anni. Nike Giangreco è infatti allieva della maestra Cristina Valente ed è cresciuta artisticamente all'interno del progetto pre-professionale DAP, percorso di formazione della DAP Ballet di Vallecrosia dedicato ai giovani danzatori.

Il lavoro svolto negli anni dalla scuola e dalla sua insegnante ha consentito alla giovane ballerina di consolidare solide basi tecniche ed espressive, qualità che le hanno permesso di conquistare una delle borse di studio assegnate dal progetto internazionale.

L'esperienza a Los Angeles rappresenterà un'importante occasione di crescita artistica e personale. Oltre alle lezioni quotidiane, Nike avrà infatti la possibilità di lavorare con coreografi che collaborano con artisti come Beyoncé, Justin Timberlake, Jennifer Lopez e Taylor Swift, vivendo un'esperienza di confronto diretto con il mondo della danza professionistica.

Il risultato ottenuto da Nike Giangreco rappresenta un nuovo punto di partenza nel suo percorso e conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla DAP Ballet di Vallecrosia nella formazione di giovani talenti capaci di distinguersi anche in contesti internazionali.