Ospedaletti, un fine settimana ricco di eventi: dal picnic letterario al tributo a Vasco Rossi

Sono cinque gli appuntamenti in calendario nel fine settimana, da oggi venerdì 10 a domenica 12 luglio, a Ospedaletti. Un programma variegato che spazia dalla cultura all'intrattenimento musicale, pensato per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età nelle calde serate estive.

Il weekend si apre ufficialmente venerdì 10 luglio. A partire dalle ore 18:30, nei pressi dell'Auditorium comunale e dei Giardini Pian d'Aschè, si svolge un “Picnic Letterario” a cura del gruppo di lettura 'Tra le righe'. Si tratta di un incontro letterario aperto a chiunque per trascorrere del tempo insieme sotto l'ombra degli alberi, portandosi un libro qualsiasi, una copertina su cui sedersi e qualcosa da sgranocchiare. L'iniziativa è realizzata in stretta collaborazione con il Comune di Ospedaletti, fiero del suo titolo di 'Città che legge'.

La giornata di sabato 11 luglio sarà invece all'insegna della musica e del commercio locale. A partire dalle ore 21:30, via XX Settembre si trasformerà in una pista da ballo all'aperto grazie ai balli e alla musica on the road a cura di DJ Tex. Alla stessa ora, in Piazza IV Novembre, i fan del rock italiano potranno scatenarsi con il 'Tributo a Vasco Rossi' portato in scena dal gruppo Senza Ali-B, un appuntamento che rientra nella amata rassegna Musica in Piazza. Sempre dalle 21:30 prenderà il via la prima di due serate di “Shopping sotto le stelle” lungo la pista ciclabile, una manifestazione commerciale di grande richiamo organizzata dalla Confcommercio in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Domenica 12 luglio la melodia torna protagonista in Piazza IV Novembre. Alle ore 21:30 è previsto un altro atteso appuntamento della rassegna Musica in Piazza, questa volta con un “Omaggio alla canzone italiana e straniera” che vedrà esibirsi i maestri Vitaliano Gallo e Maria Cristina Noris.

La settimana successiva si aprirà poi lunedì 13 luglio alle ore 21.00 con il ritorno di 'Passeggiando per Ospedaletti', la suggestiva visita guidata del borgo a cura della Cooperativa Sociale Arcadia. Il ritrovo è fissato sotto il portico del Municipio e la quota di partecipazione è di 2 euro.