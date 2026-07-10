Sanremo, prosegue il programma di eventi “La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota”

Terzo appuntamento questa sera per la serie di eventi del programma “La piazza in gioco. Storie, arte e giochi in piazza Nota” organizzato dall’assessorato alla cultura. Alle ore 21 andrà infatti in scena uno spettacolo teatrale, a cura di Talea, dal titolo “Che amore animale, storie semiserie sul mondo amoroso degli insetti”.
Il calendario di serate proseguirà poi la prossima settimana, mercoledì 15 luglio alle ore 20:30, con il laboratorio “I detectives del passato. Lo scavo archeologico” dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni. I laboratori, della durata di circa un’ora, sono tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E’ previsto infatti un massimo di partecipanti, con prenotazione obbligatoria al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9-13) o tramite mail all’indirizzo cultura@comune.sanremo.im.it.
Seguiranno altri appuntamento che animeranno tutto il mese di luglio.