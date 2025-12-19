Tradizione e magia: a Vallebona accensione del “U Fögu du Bambin” e arrivo di Babbo Natale in ape (Foto)

Tradizione, fuoco e magia animeranno Vallebona alla vigilia di Natale. Mercoledì 24 dicembre alle 17, nel centro storico del paese tornerà uno degli appuntamenti più amati delle feste: l'accensione de “U Fögu du Bambin” con l’arrivo di Babbo Natale in ape.
Un evento a cura della Pro Loco. "Un momento di tradizione, calore e magia da vivere insieme, grandi e piccoli" - dice l'Amministrazione comunale.
L’iniziativa fa parte del progetto U fögu du bambin di Vallebona con il contributo di Regione Liguria e del Ministero del Turismo nell’ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo Natale in Liguria.