Sanremo: Casa Serena festeggia con "Lo Schiaccianoci", emozioni, solidarietà e un dono speciale nella giornata degli auguri

Giornata degli auguri molto significativa per la struttura Casa Serena di Sanremo, dove alla presenza del Vice Sindaco e Assessore ai Servizi sociali Fulvio Fellegara è andato in scena lo 'Schiaccianoci' interamente interpretato dagli ospiti. Tra balli e danze sulle musiche di Tchaikovsky gli ospiti si sono mossi come ver grandi attori e ballerini e la storia si è rivelata ancora più emozionante e commovente anche considerando il grande impegno profuso nei mesi precedenti per la preparazione dello spettacolo.

"Un particolare ringraziamento - evidenzia la dirigenza di Casa Serena - va al Comune di Sanremo e principalmente ai volontari civici Paolo, Bianca e alla sceneggiatrice Morena per l’impegno quasi quotidianamente da alcuni mesi e per la realizzazione dello spettacolo. L’esecuzione è stata anche permessa grazie alle donazioni di 'Artigiana Salotti Home' di Sanremo, Gioielleria Trecarichi e Promoflor Srl, che hanno collaborato al progetto e all’Auser che ne ha permesso la realizzazione su Youtube in diretta nonché a Fabio per la fotografia e l’impianto luci e a tutto il personale della cooperativa Ma.Ris. coinvolto nella realizzazione dello spettacolo. Un più commovente grazie va però a tutti gli ospiti attori che hanno reso il pomeriggio davvero incantato a dimostrazione di quanto sia stato magico il pomeriggio a Casa Serena".

Il pomeriggio è stato anche deliziato da un preziosissimo dono a cura dei Lions Sanremo Host ai quali è andato il ringraziamento della Rsa per la presenza e per il dono: due tavole di trasferimento scorrevoli una per le sedie a rotelle e una per il letto, frutto di un service effettuato qualche giorno prima grazie ad una raccolta fondi tramite pesca di beneficenza all’interno della conviviale per gli auguri di Natale.