Pigna, da circa 36 ore nessuna traccia di Marcello Tamburrini: proseguono senza sosta le ricerche dell'80enne disperso

Proseguono da circa 36 ore, senza alcun esito, le ricerche di Marcello Tamburrini, l'80enne di Pigna scomparso dalla mattinata di lunedì dopo essersi allontanato da solo dalla propria abitazione.

Anche nella giornata di ieri è proseguita la massiccia macchina dei soccorsi che sta battendo il paese e le aree circostanti nel tentativo di rintracciare l'uomo, affetto da Alzheimer. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ventimiglia e Cuneo, la Protezione civile, le autorità competenti, le squadre di soccorso e il sindaco di Pigna, Roberto Trutalli.

Nel corso delle operazioni sono stati impiegati anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, utilizzati per sorvolare dall'alto le zone più impervie, mentre il nucleo cinofili ha perlustrato sentieri e aree boschive alla ricerca di eventuali tracce del disperso. A supporto delle attività è stata inoltre attivata la squadra Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del comando di Cuneo, con operatori specializzati nell'impiego di droni per le perlustrazioni nei punti più difficili da raggiungere.

Nonostante il grande dispiegamento di uomini e mezzi e le ricerche andate avanti senza interruzioni, al momento non è emersa alcuna traccia dell'80enne. L'appello dei familiari resta invariato: chiunque abbia visto Marcello Tamburrini o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112.