Ospedaletti, la farmacia comunale amplia i servizi: esami del sangue e diagnostica con nuove tariffe per il 2026

La Farmacia Comunale di Ospedaletti si prepara a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità. Con la deliberazione numero 71 del 28 maggio 2026, la Giunta comunale ha infatti approvato le nuove tariffe dei servizi sanitari che verranno erogati all'interno della struttura per l'anno 2026, introducendo un'ampia gamma di esami del sangue e prestazioni diagnostiche. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Giunta presieduta dal sindaco Daniele Cimiotti durante la seduta del 28 maggio scorso. La novità principale riguarda la piena operatività della nuova sede della Farmacia Comunale, inaugurata l'11 maggio 2026 nei locali di proprietà comunale di via Roma 38. Grazie all'acquisto e alla ristrutturazione dell'immobile sono stati realizzati due ambulatori dedicati all'esecuzione di esami e attività diagnostiche, ampliando in modo significativo l'offerta sanitaria rivolta alla popolazione.

L'amministrazione comunale ha inoltre investito nell'acquisto di nuove apparecchiature elettromedicali. Oltre agli strumenti già utilizzati per elettrocardiogrammi, holter pressori e holter cardiaci, forniti dalla società HTN di Brescia, è stato acquistato un nuovo apparecchio specifico per l'esecuzione di esami del sangue direttamente in farmacia. Nel documento approvato dalla Giunta si evidenzia come le nuove tariffe siano state determinate attraverso una ricognizione dei prezzi praticati da altre farmacie, tenendo conto anche del prezzario consigliato dalla ditta fornitrice delle apparecchiature e dei riferimenti dell'Asl competente.

I servizi gratuiti

La Farmacia Comunale continuerà a garantire gratuitamente una serie di prestazioni molto utilizzate dai cittadini. Tra queste figurano:

prenotazioni di visite specialistiche ed esami diagnostici presso le strutture dell'Asl;

misurazione della pressione arteriosa;

punto di raccolta dei farmaci scaduti;

supporto e consulenza per dermocosmesi, fitoterapia e omeopatia;

visite audiometriche con audioprotesista Otofarma;

servizio di cambio medico;

distribuzione di farmaci e presidi diabetici per conto dell'Asl.

Le tariffe per gli esami del sangue

Tra i nuovi servizi a pagamento, erogati esclusivamente su appuntamento, figurano numerosi esami ematici:

Glicemia: 5 euro;

5 euro; Colesterolo totale: 7 euro;

7 euro; Trigliceridi: 9 euro;

9 euro; Colesterolo HDL: 11 euro;

11 euro; Profilo lipidico completo (colesterolo totale, trigliceridi, HDL e LDL): 20 euro;

20 euro; HbA1c (emoglobina glicata): 14 euro;

14 euro; Creatinina: 10 euro;

10 euro; Azotemia: 6 euro;

6 euro; Acido urico: 12 euro;

12 euro; Emoglobina: 7 euro;

7 euro; AST: 10 euro;

10 euro; ALT: 10 euro;

10 euro; Proteina C reattiva: 12 euro;

12 euro; CK: 13 euro.

Diagnostica: elettrocardiogrammi e holter

Sono state approvate anche le tariffe relative agli esami diagnostici, con differenziazione tra prestazioni urgenti e non urgenti.

Per quanto riguarda l'elettrocardiogramma, il costo sarà di:

28 euro per l'esame non urgente, con refertazione entro 24 ore;

per l'esame non urgente, con refertazione entro 24 ore; 35 euro per l'esame urgente, con refertazione entro 15-20 minuti.

Per l'holter pressorio:

45 euro per la prestazione non urgente;

per la prestazione non urgente; 55 euro per quella urgente.

Per l'holter cardiaco:

70 euro per il monitoraggio di 24 ore non urgente;

per il monitoraggio di 24 ore non urgente; 90 euro per il monitoraggio di 24 ore urgente;

per il monitoraggio di 24 ore urgente; 110 euro per l'holter cardiaco di 48 ore.

Con l'approvazione delle nuove tariffe e l'attivazione dei nuovi ambulatori, la Farmacia Comunale di Ospedaletti compie un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari territoriali, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare esami e controlli in tempi rapidi e direttamente sul territorio comunale.

La deliberazione prevede infine che la responsabile della Farmacia Comunale provveda a promuovere e pubblicizzare presso la cittadinanza sia i nuovi servizi a pagamento sia quelli gratuiti già disponibili.