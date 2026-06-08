Case di Comunità protagoniste a Taggia nella giornata "Sanità in piazza" (Foto)

L'Asl 1 imperiese ha organizzato nel corso della mattinata un incontro nel Comune di Taggia nei pressi di Villa Boselli: nell'occasione è stato allestito un point nel quale personale sanitario ha esposto ai passanti i servizi messi a disposizione dalle Case della Comunità, con riferimento particolare alle due sedi di Taggia (via Brigate partigiane) e Sanremo (via San Francesco). Nel corso della giornata "Sanità in piazza", che ha visto l'apertura del point dalle 8.30 alle 12.30, il personale ha anche eseguito controlli della pressione sanguigna e della saturazione del sangue, mettendo a disposizione i propri mezzi.

Nel corso della mattinata il personale del Distretto Sanitario di Sanremo, guidato dal Direttore dr.ssa Laura Garibotto, insieme agli infermieri del camper sanitario che operano quotidianamente anche nell'ambulatorio mobile attivo nei centri dell'entroterra, coordinato dalla dr.ssa Guendalina D'Amato, e dagli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFoC), ha incontrato i cittadini fornendo informazioni sui servizi offerti dalla Casa della Comunità di Taggia, sulle modalità di accesso, sugli orari, sui percorsi assistenziali disponibili e sul ruolo dei professionisti che operano all'interno della struttura.

Particolare interesse è stato riscontrato per i servizi offerti dalla struttura di Taggia e dalla rete territoriale. Nel corso della mattinata sono state distribuite oltre 300 copie di materiale informativo dedicato all'accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, agli screening oncologici, all'attività dell'Infermiere di Famiglia e Comunità e ad altri progetti di prevenzione e promozione della salute di ASL1.Sono stati inoltre effettuati oltre cento controlli gratuiti tra misurazione della pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno, frequenza cardiaca e glicemia. Presente all'iniziativa anche Chiara Cerri, Consigliere regionale della Liguria e Consigliere comunale di Taggia, che ha portato il proprio saluto agli operatori e ai cittadini.

Anche il Sindaco di Taggia ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l'iniziativa: «Essere presenti sul territorio e incontrare direttamente i cittadini è fondamentale, soprattutto quando si parla di un tema importante come la sanità. Per questa ragione abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa. La Casa della Comunità di Taggia rappresenta un presidio strategico per il nostro comprensorio e vedere così tanti cittadini interessati a conoscerne le opportunità conferma quanto sia importante continuare a investire in prossimità, ascolto e informazione. Ringrazio ASL1 e tutti gli operatori che hanno reso possibile questa giornata di confronto e vicinanza alla popolazione», dichiara il Sindaco di Taggia.

«La mattinata ha confermato quanto i cittadini abbiano bisogno di punti di riferimento chiari per orientarsi all'interno dei servizi sanitari – sottolinea la dr.ssa Laura Garibotto –. Molte delle domande ricevute hanno riguardato le attività offerte dalla Casa della Comunità di Taggia, le modalità di accesso ai servizi e il ruolo delle diverse figure professionali presenti al suo interno. Incontrare le persone nei luoghi della vita quotidiana ci permette di spiegare concretamente cosa possono trovare nella struttura e come questa possa rappresentare un supporto per i bisogni di salute di tutti i giorni.»

«La partecipazione registrata oggi dimostra l'importanza di portare la sanità sempre più vicino alle persone e di investire nella conoscenza dei servizi territoriali – dichiara il Coordinatore di ASL1, dr. Marino Anfosso –. Le Case della Comunità rappresentano uno degli elementi centrali del percorso di rafforzamento dell'assistenza territoriale e occasioni come "Sanità in Piazza" consentono di costruire un contatto diretto con i cittadini, favorendo informazione, prevenzione e accesso ai servizi. Ringrazio tutti gli operatori che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa, confermando ancora una volta il valore della sanità territoriale e della vicinanza ai cittadini.»

Una Casa di Comunità è una struttura del servizio sanitario pubblico pensata per offrire assistenza sanitaria e sociosanitaria vicino a casa dei cittadini, senza dover ricorrere sempre all'ospedale. E' possibile rivolgersi a una Casa di Comunità per:

- Visite e consulenze con medici e altri professionisti sanitari.

- Assistenza infermieristica.

- Gestione di malattie croniche (come diabete, ipertensione, BPCO).

- Prestazioni di prevenzione e screening.

- Orientamento ai servizi sanitari e sociali del territorio.

- Assistenza domiciliare e coordinamento delle cure.

- Supporto per persone fragili, anziani o con disabilità.

- Alcuni esami diagnostici e prelievi, a seconda della struttura.