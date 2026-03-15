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Attualità | 15 marzo 2026, 10:46

Dopo quarantasei anni di servizio va in pensione, Ventimiglia saluta l'ispettore Gianpiero Viale

Momento conviviale con il sindaco Flavio Di Muro e i colleghi per ringraziarlo del lavoro svolto a favore della comunità

Dopo quarantasei anni di servizio va in pensione, Ventimiglia saluta l'ispettore Gianpiero Viale

Dopo quarantasei anni di sevizio va in pensione. Ventimiglia saluta l'ispettore Gianpiero Viale.

"Da 46 anni al servizio della città di Ventimiglia, di cui 40 in forza al comando di polizia locale, lì, a Villa Grazia, che quando era ancora una clinica lo vide nascere" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Auguri all’ispettore Gianpiero Viale, che da adesso si godrà la meritata pensione, e grazie per tutto il lavoro svolto a favore della nostra comunità!".

Con un momento conviviale il sindaco Flavio Di Muro e l'intero comando della polizia locale salutano e ringraziano il collega per il lavoro svolto, sia come dipendente nell'ufficio protocollo del Comune sia come ispettore, per il bene della città di confine.

Elisa Colli

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