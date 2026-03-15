Vallecrosia, medico di base cessa la convenzione ma non c'è un sostituto: dottori a rotazione alla Casa di Comunità

Un medico di base cessa la convenzione di medico di medicina generale ma non c'è un sostituto per i suoi pazienti. E' successo a Vallecrosia.

Il dottor Francesco Biancheri, che aveva preso il posto del dottor Silvano Croese quando qualche mese fa è andato in pensione, ha, infatti, cessato la convenzione di medico di medicina generale terminando così il suo incarico allo studio “Medipiù” a Vallecrosia ma, visto che non è previsto un sostituto, da domani tutti i suoi pazienti si ritroveranno senza un medico di base.

Una decisione che ha mandato nel panico intere famiglie che sono alla disperata ricerca di un nuovo medico. Chi ha avuto fortuna è riuscito ad 'accaparrarsi' un posto nella lista dei pazienti degli altri medici presenti a Vallecrosia, altri sono riusciti a trovare un posto presso medici che hanno lo studio in altre città limitrofe ma la maggior parte è rimasta senza.

L’Asl1 si è così mobilitata proponendo una 'soluzione tampone': da domani, lunedì 16 marzo, dalle 8 alle 20, nella Casa della Comunità di Bordighera saranno presenti, a rotazione, dei medici di famiglia affiancati da un infermiere affinché possano prendere in carico i pazienti rimasti temporaneamente senza medico di base.