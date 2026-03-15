“Parliamone in lilla”: Asl1 attiva una linea dedicata per la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla

Tutto pronto per l’appuntamento dal titolo “Parliamone in lilla” in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. L’iniziativa a cura degli specialisti del Servizio Nutrizione Territoriale e Trattamento Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione di Asl1, si terrà dal 16 al 20 marzo 2026 dalle 13.30 alle 15.30 e si potranno contattare gli specialisti al numero di telefono dedicato 0184536335. Una linea aperta dove ricevere informazioni e orientamento sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. La Giornata del Fiocchetto Lilla rappresenta un momento di sensibilizzazione e responsabilità collettiva: riconoscere precocemente i segnali, superare lo stigma e orientare verso i servizi competenti può cambiare radicalmente la storia della malattia.
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