Il vallecrosino Simone Oriana compone “Lasciami da lui”, brano della serie tv 'Colpa dei Sensi' (Foto)

Compositore, disk jockey e produttore di musica. Il vallecrosino Simone Oriana, classe ’93, compone “Lasciami da lui”, brano della fiction "Colpa dei Sensi" con Gabriel Garko e Anna Safroncik, una miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e trasmessa, in prima visione, su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Il 33enne di Vallecrosia realizza così un sogno. "Sono felice di aver composto e prodotto il brano 'Lasciami da lui', cantato da Jessica Caldari, colonna sonora della fiction Colpa dei Sensi" - dice Simone Oriana - "Sono soddisfatto dell'ottimo risultato. Ringrazio gli editori del brano, che sono EICO Publishing / DiPiú Srl".

Originario della città della famiglia ora vive e lavora a Milano per inseguire la sua passione: la musica. “Il mio lavoro consiste nel produrre le basi delle canzoni, più che altro strumentali. Faccio una bozza strumentale, poi la mando e il cantante ci fa una melodia sopra. Sulla voce si arrangia il pezzo. Ho vari progetti musicali: produco per terzi, quindi mi chiamano per fare le basi, e poi ho dei progetti miei. Mi hanno chiesto anche dei remix. A gennaio ho realizzato un remix con il vocal di una leggenda: 'Baseline' (Glauko & Neil Amarey Remix) Feat. Snoop Dogg" – spiega Simone Oriana – "E’ una passione che ho da quando ero piccolo. Ho iniziato praticamente da autodidatta, facendo il dj, principalmente il disc jockey all'età di 18-20 anni, nei locali dell'Imperiese".

Simone Oriana negli anni si è fatto conoscere nell'ambiente per la sua bravura e professionalità. Ha ideato “All that she wants”, inclusa nella “m2o Winter Xperience”, e ha collaborato con artisti e dj internazionali, come Joe Stone, Roger Sanchez, Franco Moiraghi, John Biancale, Virginio, Michele Cozzi, Stefano Fisico e Valeria Graci. "Sono tutte occasioni nate da passaparola e rapporti umani. Ho fatto anche da consulente musicale a Valeria Graci" - fa sapere il 33enne - "Ho curato la parte musicale, sigle e stacchetti, del suo spettacolo 'Volevo essere io', al momento in tour per l'Italia. E' stata un'esperienza stimolante".

Oriana non si ferma, dopo i recenti successi ottenuti, pensa già al futuro. "Sono consapevole e felice delle cose che sono riuscito a fare finora ma cerco sempre di alzare l'asticella" - afferma Simone Oriana - "E' una sfida con me stesso per riuscire a migliorarmi e a fare sempre di più. Ora, fino all'estate, sono previste tante uscite per quanto riguarda la musica, in ambito producer vediamo cosa mi riserverà il futuro. Intanto, sono molto felice dei traguardi raggiunti dopo i tanti sacrifici fatti. La mia perseveranza a non mollare mai, anche quando sembrava troppo difficile, alla fine ha ripagato, mi ha portato a raggiungere e fare tante belle cose".