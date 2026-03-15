I ventimigliesi Alfonso Trotta ed Elia Russo unici liguri selezionati per la Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori

Due ventimigliesi rappresenteranno la città di confine e la Liguria alla Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori. Alfonso Trotta è stato, infatti, selezionato per la categoria musici, mentre Elia Russo per la categoria sbandieratori.

Un risultato straordinario che rende orgogliosi gli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia. "Con grande orgoglio annunciamo che gli unici due atleti liguri selezionati per la Nazionale della Lega Italiana Sbandieratori sono Alfonso Trotta, per la categoria Musici, ed Elia Russo, per la categoria Sbandieratori" - fanno sapere gli Sbandieratori e Musici di Ventimiglia - "Un risultato straordinario che ci rende profondamente fieri: sapere che due ragazzi provenienti da Ventimiglia siano stati scelti per rappresentare questa meravigliosa arte all’interno della nazionale è motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra realtà".