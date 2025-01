Stazione ferroviaria di Sanremo: tapis roulant ancora non tutti funzionanti a poche settimane dal Festival

A poche settimane dall’attesissimo Festival di Sanremo, la stazione ferroviaria della città dei fiori si presenta ancora con uno dei sei tapis roulant fuori uso. Nonostante i lavori in corso per preparare la struttura alle migliaia di visitatori previsti durante la kermesse canora, il problema non è stato ancora risolto del tutto.

Nei giorni scorsi, all’interno della stazione, si sono intensificate le attività di manutenzione. Nella giornata di martedì, un intervento al soffitto, iniziato nelle prime ore del mattino, è stato portato a termine nel corso della giornata, segno che i lavori procedono per rendere la stazione efficiente e accogliente per l’evento. Tuttavia, la questione dei tapis roulant continua a rappresentare una criticità. I tappeti mobili, che collegano l’ingresso ai binari e viceversa, sono fondamentali per agevolare il flusso dei viaggiatori, in particolare durante il Festival, quando la città registra un afflusso straordinario di turisti, artisti, giornalisti e addetti ai lavori.

Il tapis roulant inattivo rappresenta quindi un disagio soprattutto per le persone con mobilità ridotta e per chi viaggia con bagagli pesanti, evidenziando la necessità di accelerare i lavori per ripristinare il pieno funzionamento di tutti gli impianti.

Nonostante le difficoltà, l’attenzione resta alta per garantire che la stazione sia pronta a gestire l’intensa mole di traffico prevista durante la kermesse. I lavori in corso lasciano intravedere la volontà di presentare una struttura efficiente e all’altezza dell’evento più importante dell’anno per la città, ma il tempo stringe e i pendolari e i visitatori sperano che la situazione venga risolta al più presto.