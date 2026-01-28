Questura di Imperia, entrano in servizio dieci nuovi agenti del 231° Corso Allievi della Polizia di Stato a Imperia

Hanno preso servizio ieri, presso la Questura di Imperia, dieci nuovi agenti in prova, provenienti dal 231° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, che saranno impiegati negli uffici ritenuti più strategici. I nuovi poliziotti, otto uomini e due donne, tutti giovanissimi, sono stati accolti dal Questore Andrea Lo Iacono e dal Vicario del Questore Maria Teresa Canessa, che hanno rivolto loro un caloroso saluto di benvenuto e un augurio per l’avvio del percorso professionale.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come “essere poliziotto non significhi soltanto indossare una divisa, ma rappresenti un impegno quotidiano fondato sui valori del servizio, della legalità e della responsabilità verso la collettività”, valori che devono essere testimoniati “anche al di fuori dell’orario di servizio”. La Questura di Imperia, certa che i nuovi agenti sapranno svolgere le funzioni loro attribuite dalla legge con professionalità, dedizione e senso del dovere, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro e di un proficuo inizio di carriera.