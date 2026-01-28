 / Cronaca

Cronaca | 28 gennaio 2026, 07:09

Incidente sull’A10 tra Sanremo Ovest e Bordighera: auto e camion coinvolti, veicolo in fiamme ma nessun ferito

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 6.30 in direzione Francia. Intervenuti 118, Polizia Stradale, personale A10 e Vigili del Fuoco

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 6.30 al chilometro 144 dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e Bordighera in direzione Francia.

Secondo le prime informazioni sono due i mezzi coinvolti, un’auto ed un camion. Fortunatamente non si registrano feriti anche se l’auto ha preso successivamente fuoco. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza, la Polizia Stradale e il personale della A10.

Presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i mezzi. Il traffico, scarso in questo momento, è stato rallentato per consentire i soccorsi.

Carlo Alessi

