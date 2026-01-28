Maltempo senza tregua: pioggia intensa nell’Imperiese, nevicate tra basso Piemonte e Liguria, fiumi sotto controllo

Forti nevicate nel basso Piemonte e nell’entroterra di Savona e Genova mentre tanta pioggia sulla nostra provincia. Questo il quadro meteorologico della notte appena trascorsa, con le precipitazioni che non si sono mai fermate e che, almeno per questo momento, non hanno creato danni nell’imperiese.

Lo stato di allerta è scattato da alcune ore e le previsioni hanno confermato il maltempo che sta attanagliando l’intero Nord Ovest del nostro paese. Nevica incessantemente da alcune ore sulle località sciistiche del basso Piemonte. Neve anche sulle direttrici che portano al Nord: in particolare sulla A6 Savona-Torino, dove le precipitazioni sono bianche già a bassa quota. Nella notte sono scesi circa 50 centimetri di coltre fresca, sia a Monesi che sulle località turistiche come Limone, Artesina e Frabosa. Dieci centimetri anche a Verdeggia, piccolo paese sopra Triora, dove invece ha solo piovuto.

Il picco massimo della pioggia in provincia si è registrato ad Airole con 82 millimetri, seguita da: Pornassio 80, Ceriana e Triora 76, Rocchetta Nervina 74, Castelvittorio 73, Dolceacqua 72, Dolcedo 71, Borgomaro e Apricale 69, Pigna 67, Bajardo 66, Montalto Carpasio 63, Pieve di Teco 57, Ventimiglia 56, Pontedassio 53, Sanremo, Cipressa, Diano Marina e Imperia 52.

Nonostante le precipitazioni, i livelli di fiumi e torrenti sono ancora molto lontani dalle soglie di attenzione. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è arrivato a 1,67 metri (soglia gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero, a Pontedassio, è arrivato a 0,66 (giallo 1,5; rosso 2,8). Situazione sotto controllo, anche se in rialzo, per il torrente Argentina: 3,24 metri il punto massimo registrato a Carpasio (allerta a 5 e 7). In località Merelli, nel territorio di Taggia, ha toccato 1,73 (soglie 3 e 4,5). A Sanremo, il torrente Armea è arrivato a 0,49 (allerta a 1,3 e 2). Sul Nervia, a Isolabona il picco è stato di 1,59 metri (soglie 3,2 e 4,2); a Dolceacqua 1,52 (giallo 4; rosso 5). Il Roya, nella zona di Airole, ha raggiunto 2,88 metri (giallo 5,40; rosso 7). A Torri si è registrato 1,03 (giallo 3,5; rosso 5,2). A Ventimiglia, il livello è in crescita a 1,73, ancora ampiamente sotto le soglie stabilite (giallo 3,5; rosso 2,5).

Le temperature, seppur basse, sono quasi tutte sopra lo zero con i picchi minimi di questa mattina registrati a Gouta con -0,1, Nava e Verdeggia con 0. La minima più alta a Sanremo con 10,3.

Le previsioni per oggi vedono ancora maltempo con cumulate elevate su CE e significative su AB, intensità moderate su BCE. Bassa probabilità di temporali forti su ABCE. Nevicate, moderate su D e deboli su E, con interessamento dei tratti autostradali; nevicate deboli su zone non sensibili di AB. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su AB, rafficati agli sbocchi vallivi, forti (50-60 km/h) da Sud-Est su C. Disagio fisiologico per freddo al mattino su B. Moto ondoso in aumento con mareggiate nel pomeriggio-sera lungo tutte le coste per onda lunga da Sud-Ovest (10 s). Domani: durante la notte mare localmente agitato su BC per onda lunga da Sud-Ovest. Moto ondoso in graduale calo nel corso della giornata.