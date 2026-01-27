Vallecrosia, volontario travolto davanti alle scuole: grave un 56enne della Croce Azzurra investito da un’auto

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Vallecrosia, poco dopo le 16.30, davanti alle scuole di via San Rocco. A rimanere gravemente ferito è stato un volontario della Croce Azzurra, travolto da un’automobile mentre stava svolgendo il proprio servizio. La vittima è un 56enne residente a Ventimiglia, persona molto stimata e conosciuta nella comunità.

L’uomo si trovava nei pressi dell’asilo con l’intento di aiutare alcuni bambini ad attraversare la strada, quando un fuoristrada, condotto da un anziano di circa 90 anni, lo ha investito violentemente. I piccoli, fortunatamente, non sono rimasti coinvolti. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe improvvisamente perso il controllo, forse a causa di un malore del conducente, andando prima a colpire il volontario e terminando poi la corsa contro un muro a bordo carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Le condizioni di Domulo sono apparse subito estremamente critiche. Dopo le prime cure prestate all’ospedale Saint Charles, i sanitari hanno riscontrato traumi importanti e il sospetto di gravi lesioni interne. Per questo era stato disposto il trasferimento in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, ma il volo è stato annullato a causa del maltempo. Il volontario è stato quindi trasportato in ambulanza prima all’ospedale di Sanremo e successivamente al Santa Corona. Domulo vive a Ventimiglia con la sorella e non è sposato. L’intera comunità segue con apprensione l’evolversi delle sue condizioni, stringendosi attorno alla famiglia in queste ore difficili.