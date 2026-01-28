Chiuso il colle di Tenda per rischio valanghe, treni sospesi tra Ventimiglia e Limone e circolazione sospesa nel tunnel

La nevicata che sta colpendo il basso Piemonte e le cime più alte della provincia di Imperia stanno provocando disagi e disservizi sulla viabilità stradale e ferroviaria. A causa del pericolo di valanghe sul versante francese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Statale 20 del Colle di Tenda e della Valle Roya dal km 108,639 al km 111,900, a Limone Piemonte.

La chiusura sarà in vigore fino a cessata necessità. Il tunnel sarà riaperto al transito non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sul versante francese chiusa la strada di accesso al tunnel (RD 6204 - Tenda) è chiusa in entrambe le direzioni, 2 km a nord di Viévola. La chiusura è stata disposta stamattina alle 5.10, per un periodo indeterminato.

Per quanto riguarda i treni fanno sapere dall'Osservatorio del Tenda: "Il gestore infrastruttura francese comunica che la circolazione è sospesa tra Limone e Ventimiglia causa vegetazione caduta sulla sede ferroviaria nei pressi di Vievola. Si attende la rimozione dell'albero che occupa la sede ferroviaria ed il nulla osta alla ripresa della circolazione".

Numerosi i treni cancellati:

- 11213 Fossano 07:25 - Limone 08:28 è cancellato tra Cuneo e Limone. Arriva a Cuneo 07:49. Causa limitazioni infrastrutturali per neve

- 11218 Limone 09:32 - Fossano 10:35 è cancellato da Limone a Cuneo. Parte da Cuneo 10:12 Causa limitazioni infrastrutturali per neve

- 22955 Cuneo 06:41 - Ventimiglia 09:19 viaggia con +10' e termina la corsa a Limone. Cancellato tra Limone e Ventimiglia. Viaggiatori diretti a Tende Breil Ventimiglia sono pregati di utilizzare il 22953

- 22955 Bis viene effettuato da Tende 07:50 a Ventimiglia 09:21

- 22952 Ventimiglia 06:18 - Cuneo 09:19 viaggia attualmente in territorio francese e si fermerà a Tende dove attenderà il via libera.

- 22952 bis partirà da Limone 08:40 - Cuneo 09:19

- 22956 Ventimiglia 10:39 - Cuneo 13:19 circolerà regolarmente.