Sanremo: buca profonda da due anni e asfalto sprofondato da quattro, grido d'allarme da Valle Armea (Foto)

Una buca profonda oltre due anni e un pezzo di strada che è sprofondato verso il torrente a causa dell’alluvione di ottobre 2020 ma, almeno per il momento, non si registrano interventi. E’ la situazione che è stata denunciata (come avvenuto anche mesi fa) dai residenti e da chi opera in Valle Armea a Sanremo, zona industriale dove le strade sono spesso percorse anche da mezzi pesanti.

Da tempo chi vive e lavora in Valle Armea ha segnalato la profonda buca che si trova nell’asfalto, proprio in mezzo alla carreggiata. Alcuni mesi fa, sempre a seguito delle segnalazioni anche attraverso il nostro giornale, dal Comune è stato messo un cartello che, al passaggio di un grosso camion era stato divelto. Il cartello è stato rimesso ma la buca rimane lì, dove si trova da tempo. Una situazione, quella di via Armea che vede, poco distante dalla buca, anche parte della carreggiata ‘crollata’ ormai oltre quattro anni fa, in occasione dell’alluvione che ha colpito la nostra zona ad ottobre 2020. Era stata ridotta la carreggiata e installata una rete provvisoria che ora è quasi inesistente.

Nei giorni scorsi eravamo intervenuti per segnalare problemi relativi agli asfalti in diverse zone della città e, da palazzo Bellevue era arrivata la conferma che a marzo partirà un importante lotto di asfaltature da ben due milioni di euro, che vedrà il rifacimento di molte strade di Sanremo. In valle Armea ci si augura che possano rientrare negli interventi anche le diverse situazioni di pericolo tra cui anche la profonda buca e la strada ‘collassata’ verso il torrente.