Sanremo, il Luogotenente Alessio Zanardo nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Sanremo accoglie il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri: il Luogotenente Carica Speciale Alessio Zanardo. Originario della provincia di Varese, 55 anni, Zanardo si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990.

Dal 1994 presta servizio a Sanremo, dove ha operato per anni al Nucleo Operativo della Compagnia, contribuendo in modo significativo all’attività di contrasto alla criminalità nel Ponente ligure e prendendo parte a numerose indagini di polizia giudiziaria che hanno interessato il territorio matuziano, di cui è profondo conoscitore.

Tra il 2017 e il 2019 Zanardo ha comandato la Stazione Carabinieri di Badalucco, per poi rientrare a Sanremo con l’incarico di vicecomandante della Stazione, al fianco del Luogotenente Carica Speciale Paolo Farchetti, oggi in congedo e di cui raccoglie l’ideale testimone.