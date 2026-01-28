 / Cronaca

Cronaca | 28 gennaio 2026, 16:43

Sanremo, il Luogotenente Alessio Zanardo nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

L'esperto, 55 anni, originario di Varese, raccoglie l'eredità di Paolo Farchetti.

Sanremo, il Luogotenente Alessio Zanardo nuovo Comandante della Stazione Carabinieri

Sanremo accoglie il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri: il Luogotenente Carica Speciale Alessio Zanardo. Originario della provincia di Varese, 55 anni, Zanardo si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1990. 

Dal 1994 presta servizio a Sanremo, dove ha operato per anni al Nucleo Operativo della Compagnia, contribuendo in modo significativo all’attività di contrasto alla criminalità nel Ponente ligure e prendendo parte a numerose indagini di polizia giudiziaria che hanno interessato il territorio matuziano, di cui è profondo conoscitore.

Tra il 2017 e il 2019 Zanardo ha comandato la Stazione Carabinieri di Badalucco, per poi rientrare a Sanremo con l’incarico di vicecomandante della Stazione, al fianco del Luogotenente Carica Speciale Paolo Farchetti, oggi in congedo e di cui raccoglie l’ideale testimone.

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium